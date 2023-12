“Uniamoci per modifica a legge regionale che consenta di andare a gara per navette gratuite”

Dibattito sull’estensione del servizio di navetta gratuito alla Serra e a Tellaro l’altro giorno in commissione a Lerici. Dall’opposizione, il consigliere Bernardo Ratti (Siamo il Golfo dei poeti), ha invitato Palazzo civico a valutare la possibilità di far allungare alcune corse della Linea verde fino alle due frazioni, sostenendo questo intervento con le maggiori entrate previste (400mila euro in più) in seguito all’aumento della tassa di soggiorno.

“Nella misura in cui abbiamo potuto siamo intervenuti con risorse di bilancio, ma non intendiamo procedere con l’estensione del servizio gravando ulteriormente sullo stesso, cioè sulle tasse pagate dai cittadini – ha osservato il sindaco Leonardo Paoletti -. Quello che invece occorre fare, tema su cui a suo tempo ho contattato l’assessore regionale ai Trasporti, è modificare la legge regionale sul trasporto in modo che esigenze peculiari come quelle di cui parliamo siano esterne al Tpl e possano andare a gara, con la possibilità di minori costi; senza che, nel nostro caso, ci sia il monopolio di Atc. Mettiamoci d’accordo e rivolgiamo compattamente alla Regione questa richiesta, che non vuole essere un affronto ad Atc, e se l’amministrazione regionale lo riterrà porterà la questione in discussione nell’assemblea legislativa regionale”. Il sindaco ha altresì rilevato che allungare alcune corse della Linea verde verso la Serra e Tellaro “allungherebbe troppo i tempi facendo saltare il servizio: se si supera la mezz’ora tra un servizio e l’altro non si tratta più di una navetta”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com