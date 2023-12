A Carcare una palazzina di tre piani in fiamme in via Reggiardo, otto persone evacuate

Carcare. Sono otto gli occupanti della palazzina di via Reggiardo che questa notte è stata interessata da un incendio di grave entità. Per fortuna nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato ma il tetto dell’abitazione è andato completamente distrutto, pertanto la casa è stata dichiarata inagibile. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per mettere in sicurezza l’area, vista anche la presenza di numerose unità abitative accanto all’immobile coinvolto dal rogo.

Le tre famiglie sono state evacuate e nonostante il tempestivo sostegno da parte del Comune di Carcare hanno già trovato autonomamente una sistemazione alternativa. Come spiega il sindaco, Rodolfo Mirri, visti i danni e l’inagibilità della casa si dovrà provvedere alla chiusura della strada, via Reggiardo, nel punto di connessione con il lungo Bormida.

