Avegno: la replica della maggioranza l gruppo di opposizione

Gruppo di Maggioranza Avegno Domani

Ci sembra di sprecare il nostro tempo e di dare un aiuto e visibilità ad una minoranza che non sa più cosa inventarsi, sgomitando e annaspando per averne un pochino, ribattendo ad un articolo pubblicato su questo giornale riguardo l’utilizzo del consiglio comunale per gli auguri di Natale!

L’utilizzo della sala consigliare è usufruibile da tutti, non esiste nessuna legge e norma comunale che lo vieti e ancora più a coloro che con un alto senso di responsabilità dedicano buona la parte del proprio tempo libero e non solo. Sentire come casa “propria” la casa comunale, mai vissuta così intensamente come in questi ultimi anni, non ci vediamo niente di antidemocratico, sentire il desiderio di esprimere sinceramente un augurio di un Sereno Natale e felice Anno Nuovo a coloro che con molta partecipazione e moltissima empatia si amministra la troviamo doveroso oltre che piacevolmente e intimamente condivisibile.

A differenza della minoranza che durante tutto il mandato non ha saputo fare altro che criticare o avanzare richieste fine a stesse senza riuscire, anzi volere instaurare una fattiva e costruttiva collaborazione per migliorare il comune che comunque rappresentano grazie ai voti e alle speranze affidategli al momento del voto, il nostro gruppo consiliare Avegno Domani a testa bassa e consentitemi in silenzio ha lavorato per il meglio possibile della comunità tutta; ecco la fonte di ispirazione del forte senso di empatia e partigiana che sentiamo verso i nostri cari concittadini!

Forse si sono risentiti che non abbiamo menzionato le minoranze ce ne dispiace ma abbiamo la cattiva abitudine di includerli nei nostri pensieri e vivere anche loro come cittadini di Avegno che cogliamo anche questa occasione per salutare e Augurare ogni bene per queste Feste!

Dimenticavo nessun gonfalone e’ stato usato in maniera ufficiale o non ufficiale semplicemente ci teneva compagnia in sala consigliare dove sempre e’ riposto 24 ore al giorno per tutto l’anno a ricordarci nella sua rappresentazione il nostro impegno verso i cittadini di questo bellissimo Comune.

