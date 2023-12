Bilancio comunale, niente tour de force: accordo su 10 odg “chiave” e il Pd ritira 11mila atti

Genova. Il rischio era di un “Natale col Pd” – sulle chat di palazzo Tursi stavano già circolando i meme creati ad hoc, ispirati ai cinepanettoni – ma la trattativa politica ha sbloccato l’impasse in consiglio comunale a Genova dove la sessione di sedute di bilancio rischiava di protrarsi per giorni e giorni, bel oltre le festività natalizie, visti i quasi 12500 atti tra emendamenti e ordini del giorno, presentati in larga parte dal Pd, appunto, “per avere la discussione democratica che ci è stata negata durante le commissioni”, avevano spiegato.

Nella seconda giornata di lavori si è verificata una convergenza d’intenti fino a quel momento data tutt’altro che scontata. Alcune riunioni fra i capigruppo, con il presidente del consiglio Carmelo Cassibba a fare da regia, hanno partorito l’accordo.

