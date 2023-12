Bper Banca sostiene il progetto “La casa sull’albero” contro la violenza sui bambini

Genova. Anche in occasione delle festività 2023 BPER Banca conferma il proprio impegno nel dare continuità ad un progetto, già sostenuto negli anni scorsi, di grande rilevanza socio-sanitaria perché finalizzato a contrastare tutte le forme di violenza che possono coinvolgere i bambini.

Grazie a questa partnership consolidata con l’IRCCS G. Gaslini di Genova, tramite la sua fondazione per il fundraising Gaslininsieme, BPER Banca offre un sostegno concreto a chi si impegna ad affrontare e a gestire questo delicato fenomeno che toglie serenità a chi è più fragile.

I casi di violenza sui minori stanno aumentando esponenzialmente. Da una raccolta sistematica dei dati condotta dal gruppo multidisciplinare per il contrasto al maltrattamento e abuso dell’Istituto G. Gaslini si contano 96 pazienti presi in carico in situazione di fragilità per sospetto/riferito abuso o maltrattamento intra ed extra-familiare nel corso del 2021 che hanno avuto un ulteriore incremento con oltre 115 pazienti per anno nel biennio 2022 – 2023.

