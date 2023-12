Camogli: crollo sala ristorante, occorre bonificare la spiaggia

Prelevate e conferite in discarica le lastre in amianto che coprivano il tetto, adesso è necessario liberare la spiaggia dalle macerie della sala del ristorante “Golfo Paradiso”, crollata durante una mareggiata. Tanto più urgente in quanto questo tratto di litorale è frequentato da numerosi turisti cui si sono aggiunti quelli, compresi francesi e spagnoli, che desiderano vedere la casa di Blanca (fortunata serie tv che si avvia alla terza edizione) vicina al ristorante crollato. A dover bonificare la spiaggia è la proprietà del ristorante. In caso contrario il demanio, anche tramite il Comune, potrà effettuare lo sgombero addebitando poi la somma.

