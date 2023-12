Camogli: Imu, aumenta l’aliquota per alcune categorie

Durante il Consiglio comunale di Camogli sono state approvate le aliquote Imu per l’anno 2024. Vi sono state varianti a seguito del decreto ministeriale del 7-7-2023 che ha definito le nuove possibilità per gli enti locali di stabilire aliquote differenti. Le modifiche riguardano le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con nuovo contratto (4+4 o 3+2) che passano da o,40 a 0,76% e le categorie C1 e C3 che passano da o,40 a 0,57%.

Da parte della minoranza, astenuta, perplessità per la scelta che colpisce la residenzialità e la richiesta di valutare in futuro un’aliquota agevolata per la categoria.

» leggi tutto su www.levantenews.it