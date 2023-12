Chiamata alla Gandolfo Gallery per “La Rivista”, l’autoproduzione della zine con le opere di Manlio Argenti

Appuntamento natalizio con la terza fase di “Dispersione Argenti”, il percorso di condivisione dell’eredità artistica lasciata all’interno della sua casa-studio dal pittore e scultore spezzino Manlio Argenti.

Il collettivo dei dispersori sarà presente sabato 23 dicembre dalle ore 16.30 alle 21 alla Gandolfo Gallery, in via Roma 93, per l’evento “La Rivista – Autoproduzione della zine di Argenti”.

“Vi invitiamo a preparare la vostra Rivista, scegliendo e componendo a vostro piacimento i fogli di Argenti che vi metteremo a disposizione. Sarà un’occasione per trascorrere un po’ di tempo immersi nel suo immaginario visivo – spiegano – e di condividere un momento di lavoro creativo insieme a noi. La Rivista così ottenuta potrà essere un regalo di Natale, per voi o a chi ne vorrete fare dono. Insieme al nostro lavoro, sarà ancora possibile visitare la mostra dei dipinti allestita alla Gandolfo Gallery fino al 20 gennaio 2024 e, per questa occasione, integrata con altre 10 opere del maestro spezzino”.

