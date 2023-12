Crédit Agricole Italia supporta Apheon nell’acquisizione di Salpa & Cherubini Srl

Crédit Agricole Italia, con il ruolo di banca agente, Banco BPM e Intesa Sanpaolo (divisione Corporate & Investment Banking) hanno finanziato con il ruolo di Mandated Lead Arranger e Bookrunner l’acquisizione della maggioranza di Salpa & Cherubini Srl da parte di Apheon. Crédit Agricole ha deciso di supportare il progetto effettuando anche un investimento in equity a fianco di Apheon, attraverso il fondo Amundi Private Equity Italia (cd. APEI). APEI è un FIA italiano riservato lanciato nel luglio scorso da Crédit Agricole Italia con la partecipazione di Crèdit Agricole Vita e Amundi SGR la cui gestione è affidata a Amundi SGR con l’obiettivo di investire in medie imprese non quotate, con fatturato indicativamente compreso tra 10 e 250 milioni di euro, caratterizzate da buoni indicatori di redditività e solidità patrimoniale e con solidi progetti di crescita.

Apheon è un fondo di private equity paneuropeo operante nel segmento mid market e con circa 2,7 miliardi di euro di asset in gestione. Lo sponsor ha acquisito 38 società in Europa e ha completato circa 160 operazioni di add-on. Apheon vanta un track record consolidato di partnership con società di nicchia e best-in-class, anche nel settore food, che accompagna nel processo di crescita ed internazionalizzazione offrendo supporto operativo e strategico. Salpa, fondata nel 1934 dalla famiglia Cherubini e con sede in provincia di Perugia, è leader europeo nel settore dolciario, specializzato nella produzione e commercializzazione di biscotti per gelato, impasto per biscotti, prodotti dolciari gluten-free e decorazioni al cioccolato. Salpa vanta una base clienti fidelizzata costituita da multinazionali blue-chip con cui intrattiene relazioni storiche e pluriennali, a cui vende un ingrediente strategico e mission critical distribuito a livello globale.

