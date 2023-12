Ekdal non ci sarà a Cittadella, nei prossimi giorni la risoluzione contrattuale

L’avventura allo Spezia di Albin Ekdal è finita. Infortunato, il centrocampista svedese non sarà convocato per la partita contro il Cittadella di sabato e nei prossimi giorni firmerà la risoluzione di contratto, sei mesi in anticipo rispetto alla naturale scadenza dell’accordo, fissata per giugno 2024. Si chiude con 44 presenze e un gol, in Coppa Italia contro l’Atalanta, l’avventura spezzina del centrocampista svedese, arrivato in Liguria da svincolato nell’estate 2022 dopo anni alla Sampdoria ed oltre trecento presenze in Serie A.

Scelto da Riccardo Pecini dopo una stagione travagliata in cui Thiago Motta aveva bocciato il giovane Aimar Sher e, senza la possibilità di recuperare Leo Sena, aveva inventato Jakub Kiwior come regista, Ekdal ha fin da subito dovuto fare i conti con una fastidiosa fascite plantare, che di fatto lo ha tenuto fuori fino a metà stagione. Da lì l’ingresso nelle rotazioni di Gotti prima e Semplici poi, con tanto di sliding door stagionale tra i piedi, mancata per il palo colpito in scivolata nel match del Picco contro la Salernitana. Rimasto in estate nonostante la possibilità di rescindere anticipatamente come previsto da una clausola contrattuale, Ekdal ora si prepara al ritorno in patria, nella sua Svezia dove solo qualche settimana fa aveva dato l’addio alla nazionale.

