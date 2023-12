Genova, presepi viventi protagonisti del Natale: doppio appuntamento a Voltri

Genova. I presepi viventi sono tra i protagonisti di questo Natale 2023, pensati per un affascinante viaggio nel passato, che regalerà a tutti i visitatori un’autentica e tradizionale atmosfera natalizia. Attraverso scenografie curate e la partecipazione attiva della comunità, i presepi viventi genovesi celebrano la magia del Natale, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza unica.

«Abbiamo lavorato per dare maggiore visibilità e attenzione, non solo ai presepi storici e meccanici ma anche ai presepi viventi- dichiara l’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli- questo lavoro è stato condiviso con i gruppi storici della città, che rappresentano un patrimonio e una ricchezza per tutti noi. Oggi Genova dimostra di avere una grande tradizione legata al presepe, talmente prestigiosa da aver dato vita, nel Settecento, a una vera e propria scuola dedicata a questa forma d’arte».

» leggi tutto su www.genova24.it