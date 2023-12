Idrovore posizionate a Bocca di Magra in vista dei mesi invernali

Sono state posizionate a Bocca di Magra, in via Fabbricotti, dagli operai comunali due idrovore da 6000 litri prese a noleggio per i prossimi mesi invernali per un investimento economico di circa 14.000€. Grazie a questo investimento economico è stato possibile spostarne una da via Fabbricotti a via Martin Luther King. A questo primo intervento già completato, si andrà ad affiancare un successivo acquisto di tre idrovore per un valore economico di 36.000€ che saranno a disposizione nelle prossime settimane portando la dotazione di idrovore a superare le 25 unità, tutte già posizionate sul territorio per la gestione del rischio residuo.

