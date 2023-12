Iniziati i lavori alle Clarisse, l’area sarà pronta nella primavera 2024

Sono finalmente partite nelle scorse settimane le opere di consolidamento, messa in sicurezza e pulizia all’interno dell’area dell’ex Convento delle Clarisse e Chiesa Santa Cecilia, l’ultimo vuoto urbano in centro storico rimasto irrisolto sulle macerie della Seconda guerra mondiale. Un luogo importante nel passato: la sua costruzione ebbe inizio nel 1593 ma la struttura religiosa entrò in funzione, con l’ingresso delle prime monache, soltanto nel 1648. Fu, ad ogni modo, uno dei simboli della comunità d’un tempo che fu parzialmente distrutto nel 1943 quando nelle sue stanze ospitava la sede del Museo Civico, oggi ospitata dal Castello San Giorgio. All’epoca i locali ospitarono la collezione archeologica, ma per via della circostanza bellica, venne sapientamente seppellita gran parte dei reperti archeologici. Da qui la necessità storica di intervenire con uno scavo per capire che cosa realmente ci fosse rimasto sotto, prima ancora di mettere mano ai ruderi architettonici che da decine di anni sono in prima vista e che attendono un adeguato recupero.

