Intelligenza artificiale, la Liguria finanzierà corsi di formazione per salvare i posti di lavoro

Genova. La Regione Liguria utilizzerà risorse del bilancio per promuovere “interventi diretti a sostenere corsi di formazione professionale e di specializzazione, atti a creare nuove figure” e “implementare corsi di aggiornamento per favorire l’adattamento delle categorie professionali più a rischio alle nuove esigenze” dettate dall’intelligenza artificiale. Lo prevede un ordine del giorno presentato da Paolo Ugolini (M5s) e votato all’unanimità dal Consiglio regionale.

“Con il voto di questa sera in Consiglio regionale, la Liguria sarà pioniera in Italia per affrontare la sfida dell’intelligenza artificiale. Bene ha fatto il presidente della Repubblica Mattarella, quando ieri, per lo scambio di auguri con le alte cariche dello Stato, ha esortato la politica italiana a farsi garante di una corretta gestione delle tecnologie avanzate a garanzia dei cittadini per tutelare la vita di ciascuno di noi e la democrazia”, ha commentato il capogruppo Fabio Tosi.

