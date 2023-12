Malore a Genova, è morto il consigliere regionale Sauro Manucci

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Sauro Manucci è mancato improvvisamente questa sera a Genova colpito da un malore. Consigliere comunale anche alla Spezia, dove era nato nel 1953, Manucci questa sera aveva partecipato alla cena di Natale della maggioranza in un locale genovese che aveva lasciato anzitempo per fare ritorno nella sua città e tornare domattina nel capoluogo per partecipare alla seduta sul bilancio. Secondo quanto si apprende dopo l’uscita ha accusato un malore e fra i primi a soccorrerlo c’è stato l’assessore alla sanità Gratarola il quale gli ha praticato un massaggio cardiaco prima del trasporto un ambulanza al vicino ospedale Galliera dove i medici hanno potuto solo constare il suo decesso.

Protagonista della scena politica cittadina fin dal 1997 era stato sempre rieletto in Consiglio comunale fra le fila della destra prima dell’approdo nel 2020 in Consiglio regionale dove attualmente ricopriva il ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia. Da studente era stato atleta di buon livello nell’atletica leggera, più volte campione assoluto ligure e campione italiano della Marina Militare, dove ha assolto il servizio di leva. Diplomato all’I.S.E.F. di Firenze ha insegnato Educazione Fisica in diversi istituti della Liguria. Durante gli anni di insegnamento ha mantenuto la passione per l’atletica leggera, che ha trasmesso a molti dei suoi studenti, i quali hanno spesso ottenuto ottimi risultati a livello nazionale.

