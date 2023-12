Omicidio Alice Scagni, i giudici: “Delitto imprevedibile fino a poche ore prima, i famigliari hanno esitato per 10 anni a chiedere aiuto”

Genova. L’omicidio di Alice Scagni non poteva essere immaginabile per nessuno almeno fino a poche ore dal delitto. Lo scrive la Corte di assise di Genova che ha condannato Alberto Scagni a 24 anni 6 mesi di carcere per aver massacrato a coltellate la sorella Alice. “Per quanto sia stato avviato un separato procedimento penale in relazione all’omesso intervento psichiatrico territoriale o delle forze di polizia, sarebbe stato ben arduo pronosticare per chiunque, prima delle 13 del primo maggio 2022, che Alberto fosse in grado di pianificare concretamente e portare a esecuzione un omicidio tanto atroce quale quello consumato in danno della sorella” scrive il presidente della Corte d’assise di Genova Massimo Cusatti. Il riferimento è alla telefonata allarmata fatta da Graziano Scagni alla questura di Genova dopo che il figlio aveva chiamato il padre minacciando anche la stessa Alice se non gli avesse dato del denaro, minacce telefoniche avvenute appunto circa sette ore prima di commettere il delitto.

Per il giudice poi “nell’ultimo decennio, i familiari si sono vicendevolmente attribuiti la responsabilità di investire le Autorità di polizia delle malefatte volta a volta attribuibili al congiunto senza mai vincere, però, la comprensibile resistenza dovuta all’enorme difficoltà di prendere finalmente atto della di lui instabilità psichica”.

