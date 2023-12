Pallavolo/ a Lavagna festa di Natale della scuola Amisadmo

Da Comunicazione Amis Admo Volley

Martedì 19 dicembre presso la palestra Parco Tigullio a Lavagna si è svolta la tradizionale Festa di Natale della Scuola Federale di Pallavolo Amisadmo, occasione per ritrovarsi tutti insieme dopo la prima parte della stagione sportiva e per scambiarsi gli auguri di Natale

Dalle 17.00 hanno giocato, divisi in squadre da 5 giocatori i piccoli atleti delle categorie Minivolley S3 White, Green e Red-

A seguire sono intervenuti i Dirigenti, gli Allenatori e gli atleti e le atlete delle squadre del Settore Giovanile Agonistico e delle Prime squadre.

In un bel clima di Festa e di Sport la Festa si è conclusa con una foto tutti insieme e con lo scambio degli auguri con pandoro e panettone.

La partecipazione è stata come sempre molto ampia, anche da parte delle famiglie degli atleti, con la tribuna piena in ogni ordine di posto.

