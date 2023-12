Pieve Ligure: IMU, buone notizie per comodati a genitori e figli e canoni concordati

Dal Comune di Pieve Ligure

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale del 14 dicembre 2023, la Sindaco Paola Negro, oltre a proporre una modifica del Regolamento del Consiglio Comunale per permettere anche alle Consigliere in maternità o in gravidanza di poter partecipare on line alle sedute del Consiglio stesso, ha presentato le modifiche alle aliquote e detrazioni IMU per il 2024, ampiamente illustrate dall’assessora Maria Garbarini, la quale ha anche spiegato come siano state inserite ovunque le riduzioni previste dalla Legge, applicando ove possibile minime variazioni al ribasso per poterne agevolare la diminuzione.

