Politica ligure in lutto: il consigliere regionale Sauro Manucci muore stroncato da un malore

Genova. Lutto nel mondo della politica ligure: è morto improvvisamente a Genova il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Sauro Manucci, veterano della destra spezzina. Aveva 70 anni ed era il più anziano dell’assemblea legislativa.

La tragedia si è consumata poco prima delle 22.00 fuori da un locale di Carignano, dove mercoledì sera si erano riuniti tutti i consiglieri di maggioranza e la giunta di centrodestra per una cena di auguri in vista della giornata finale della sessione di bilancio che chiude i lavori dell’aula prima delle festività natalizie. Manucci si sarebbe sentito male dopo aver lasciato il tavolo per tornare a casa.

