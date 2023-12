Rapallo: “Verso le elezioni, processate l’assessore Lasinio”

Nessuno lo dichiara, ma in vista delle elezioni amministrative e dell’incapacità del centro destra di decidere il nome di un candidato sindaco, sembra che in un disegno che forse coinvolge non solo il “fuoco amico” dell’attuale maggioranza, si voglia colpire l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, non per quel che ha fatto e per i contributi finanziari che è riuscito a portare a Rapallo, ma in quanto presunto “delfino” del sindaco Carlo Bagnasco e per i lavori relativi in particolare al cantiere San Francesco (dove le colpe esistono, ma altri sono i responsabili) e il ponte “intelligente”.

Anche nel corso del Consiglio comunale di questa sera le opposizioni hanno mosso critiche sul mal funzionamento dell’impiano per eliminare gli allagamenti in via Mameli pedonale (si doveva votare un debito fuori bilancio di poco superiore a 3.300 euro per porvi rimedio). Critiche cui in particolare ha risposto il consigliere Giorgio Tasso. Intanto un assessore ha un compito politico che non è quello di un tecnico e non sceglie neppure le ditte che eseguono i lavori. Tasso ha quindi ribadito che l’impegno e la disponibilità di Lasinio non possono essere messi in discussione; semmai ci si può chiedere se l’Amministrazione ha commesso errori a cercare finanziamenti senza poter aumentare il personale tecnico chiamato a compiere un lavoro enorme. Ma il treno con questi finanziamenti passa una sola volta e occorreva farne richiesta per rispondere ai bisogni della città.

