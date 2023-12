Regione, accordo tra Toti e (quasi) tutta la minoranza: via libera al bilancio senza polemiche

Genova. Da una parte il desiderio di andare a casa presto, che ha spinto maggioranza e opposizione a trovare un compromesso dopo il tour de force sul piano sociosanitario all’insegna dell’ostruzionismo. Dall’altra il lutto per la morte improvvisa di Sauro Manucci, che ha lasciato tutti spiazzati e con poca voglia di mettersi a litigare nel nome del “senso di responsabilità”. Alla fine, in un clima insolitamente disteso e collaborativo (con qualche eccezione), con 17 voti a favore e 10 contrari è stato approvato il bilancio previsionale 2024-2026 della Regione Liguria insieme ai provvedimenti connessi. Una manovra da oltre 7 miliardi “improntata alla crescita e all’equità sociale”, ha sintetizzato il presidente Giovanni Toti.

“Questa manovra è uscita migliorata col contributo di tutti, credo sia questo il compito di chi sta qua dentro, poi le responsabilità sono diverse tra chi governa e chi spera di farlo domani – ha commentato Toti prima della votazione finale -. Oggi un piccolo grande risultato lo ha riportato la tragica morte del nostro collega Sauro: oggi c’è stato un riconoscimento, per dialogare serve riconoscere il ruolo degli altri. Il principio di base è che ognuno cerca di lavorare per il bene della propria terra, credo che questo sia stato fatto oggi in quest’aula. E se la morte assurda di Sauro ha portato a questo, noi lo piangeremo sempre, ma credo se ne sia andato con un ultimo risultato politico”.

