Regione: decesso improvviso di Sauro Mannucci, le condoglianze

E’ morto ieri all’uscita dal ristorante, a Carignano, al termine di una cena con i colleghi. Vani i soccorsi dell’assessore regionale ala Sanità Gratarola

Dall’ufficio stampa del MoVimento 5 Stelle – Regione Liguria

“Siamo profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa del consigliere Sauro Manucci. Con la sua dipartita, crediamo di aver perso tutti, senza distinzioni, una personalità politica di primo piano che si è spesa per anni per la Liguria e La Spezia. Il MoVimento 5 Stelle Liguria si stringe ai famigliari, ai colleghi e a quanti lo hanno amato e stimato, manifestando a ciascuno di loro sentimenti di profondo cordoglio”.

