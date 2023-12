Rugby Spezia, il punto sulle giovanili. Alle porte la festa della palla ovale dedicata a Nina Maldini

Sabato scorso, nel raggruppamento organizzato dal Rugby Spezia per le categorie Under 6-8-10, i giovanissimi aquilotti della Scuola Rugby Spezia sono scesi in campo per l’ultimo appuntamento rugbystico del 2023. Tra le mura amiche del comunale Pieroni la Under 6, la Under 8 e la Under 10 si sono confrontate con i pari età di Amatori Genova, Apuani Rugby Massa, Cus Genova e Province dell’Ovest. Due vittorie su quattro per la U-10, due gare giocate per la U-8 e tanti giochi per i pulcini della U-6. Ecco i pulcini: Nadir Tabi, Filippo Sergio Costa, Daniele Rossi, Marco Marella, allenati da Enrico Marchioli, dirigente accompagnatore Alberto Rossi. Quindi gli Under 8 gialloneri: Mirco Concas, Roberto Lattarulo, Leonardo Bertoli, Damiano Pellegrini, Iacopo Garibaldi, Daniel Zanantoni, Giove Mura, Mattia Azzarini, Marco Terzi, Albwin Germelli Cevasco, Leonardo Cimino, Ettore Bassano; allenatore Giuseppe Sturlese, dirigenti accompagnatori Alisia Venturini e Luca Bassano. Ed ecco l’Under 10: Formazione Under 10: Penelope Marchesin, Ocean Alfano, Dario Azzarini, Dennis Barabini, Elia Pesce, Mattia Antonioli, Iñaki Hereñú, Francesco Serra, Geremia Pellegri; allenatore Federico Baldini, atleta della prima squadra, dirigente accompagnatore Matilde Bonansea.

“Sono felice. Come società siamo riusciti ad organizzare un bell’evento – commenta coach Baldini -. Tutto è andato bene grazie ai genitori e ai volontari che hanno organizzato bene il campo e il terzo tempo. Un grazie particolare ai giovani Under 16 Federico Moggia e Giovanni Vergassola per aver arbitrato in maniera impeccabile le partite della 10. Personalmente sono soddisfatto della prestazione dei miei bimbi. Non hanno avuto un buon inizio, è vero, ma dopo la prima partita si sono messi subito in carreggiata concentrandosi sugli aspetti sui quali abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane: schieramento e sostegno. C’è ancora molto margine di miglioramento ma la crescita è costante. Sta crescendo un bel gruppo che esprime un bel gioco. Sono contento di aver finito così il 2023″.

