La Federazione spezzina del Partito Comunista Italiano organizza per domani (22/12) un “Aperitivo comunista”, con appuntamento dalle 18.30 fino a tarda serata alla sede della Federazione a Santo Stefano Magra “Francesco Profiti”, al 105 di Via Cisa sud. “Aspettiamo compagne e compagni, simpatizzanti, cittadine e cittadini per brindare assieme e scambiarci i migliori auguri di buone feste oltre che per confrontarci e discutere delle nostre proposte e degli impegni futuri”, l’invito della Federazione Pci.

L’articolo Santo Stefano, “Aperitivo comunista” dalla sede Pci proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com