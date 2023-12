Sciopero del terziario, mobilitazione dei sindacati: dalla Liguria una delegazione a Milano

Genova. Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno indetto per venerdì 22 dicembre uno sciopero nei settori di terziario, servizi, distribuzione moderna organizzata, distribuzione cooperativa, comparto turistico ricettivo alberghiero, ristorazione collettiva e commerciale, agenzie di viaggio e agenzie termali, in attesa, in media da oltre 3 anni, dei rinnovi dei contratti nazionali di settore.

Anche dalla Liguria partirà una delegazione composta da 10 pullman diretti alla manifestazione prevista a Milano dove sfileranno migliaia tra lavoratrici lavoratori dopo la brusca interruzione dei negoziati.

