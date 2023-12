Venerdì i funerali di Sauro Manucci. Frijia e Parodi: “Abbiamo perso un amico, andremo avanti anche nel tuo nome”

Domani alle 15 nella cattedrale di Cristo Re gli spezzini daranno l’ultimo saluto a Sauro Manucci, il consigliere regionale e comunale di Fratelli d’Italia colpito da un malore fulminante nella serata di ieri, poco dopo la cena di auguri con i colleghi della maggioranza a Genova. Innumerevoli i messaggi di cordoglio per la morte del consigliere spezzino, volto familiare della politica locale dal 1997, anno della sua prima elezione nell’assemblea cittadina. Molti lo ricordano per le sue capacità e il suo impegno costante, altrettanti ne descrivono la correttezza e la capacità di dialogo con gli avversari di turno, incontrati prima a Palazzo civico e poi, dal 2020, anche nelle stanze della Regione, dove era capogruppo dei meloniani.

Una grave perdita per la politica spezzina e ligure, dunque, e ancor di più per i colleghi di partito che dall’alto della sua esperienza stava conducendo per mano nel percorso amministrativo.

“Ieri sera un malore fulminante ci ha portato via Sauro. Con lui perdiamo un amico, un collega, un compagno di battaglia, un uomo delle istituzioni e della politica”. Si apre così l’intervento con cui Maria Grazia Frijia, vice sindaco della Spezia e deputata di Fratelli d’Italia, ricorda Manucci.

“Sauro da ben 26 anni ha dedicato il suo impegno nell’amministrazione pubblica; un personaggio politico gentile pure nel suo essere schivo, portatore di un dibattito mai aggressivo. Ha sempre privilegiato il dialogo e la ricerca di soluzioni attraverso l’ascolto e il contatto con le persone facendo tesoro dell’esperienza acquisita nel mondo della scuola e dello sport da cui proveniva. Una figura importante – aggiunge Frijia – che mancherà alla nostra città, alla politica cittadina e alla comunità di Fratelli d’Italia, partito che aveva scelto e del quale è stato fiero portavoce. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia conosci che oltre al dolore per la sua perdita rimane un’eredità politica che continueremo a portare avanti anche nel suo nome”.

“Ieri sera se n’è andato un amico, una brava persona e un pezzo importante di Fratelli d’Italia La Spezia. Con Sauro abbiamo condiviso mille battaglie e raggiunto traguardi storici per il nostro partito, con lui ci siamo confrontati su idee e progetti per il futuro della nostra città e del nostro territorio a cui lui era molto legato. Il suo operato e la sua figura resterà nella storia di Fratelli d’Italia e in tutti noi; continueremo a portare avanti le nostre idee anche in tuo nome. A Dio, Sauro!”, le parole di Davide Parodi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

