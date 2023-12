Verso Sassuolo-Genoa, Gilardino: “Strootman rientra, vogliamo mantenere quanto mostrato con la Juve”

Genova. Un avversario che ha un rendimento altalenante, ma molto insidioso. Gilardino nella conferenza stampa che precede Sassuolo-Genoa, è consapevole della delicatezza della partita (il Sassuolo è a pari punti del Genoa) e della qualità degli avversari.

“Conosco molto bene l’allenatore, Dionisi, ho avuto modo di fare insieme a lui il corso a Coverciano. Conosco le sue qualità, le sue capacità. Quella che andiamo ad affrontare domani è una squadra di grandissima qualità tecnica, vedi Berardi, e grandi palleggiatori come Laurentiè, Castillejo, Boloca, Mateus Henrique. Sanno giocare a calcio, sanno quello che devono fare e quindi sicuramente è una squadra che in questo momento sicuramente sta raccogliendo meno delle capacità e delle qualità tecniche di come è stata costruita a inizio stagione, perché è una squadra forte”.

