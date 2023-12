Via libera ai medici pubblici nelle strutture private, Pastorino: “Conflitto di interessi, impugnerò la norma”

Genova. Via libera in Consiglio regionale alla norma che consente ai medici dipendenti della sanità pubblica di lavorare nelle strutture private. Lo prevede un articolo inserito nel collegato alla legge di stabilità, una mossa ulteriore della giunta Toti per provare a ridurre le liste d’attesa. Nello stesso provvedimento, valido “in via transitoria” fino al 2025, si autorizzano anche le aziende sanitarie, enti e istituti ad acquisire prestazioni in regime di intramoenia dai propri dipendenti.

Il consigliere Gianni Pastorino di Linea Condivisa in aula ha annunciato l’intenzione di impugnare il provvedimento: “Di fatto formiamo i medici e poi gli facciamo fare la professione intramoenia in strutture private anche se c’è spazio nelle strutture pubbliche. Ma fantastico! Questa norma è in contrasto con la legge dello Stato che vieta ai professionisti in intramoenia di prestare servizio in strutture private convenzionate“.

» leggi tutto su www.genova24.it