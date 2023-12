A-12: agevolazioni stradali tra Brugnato e Santo Stefano Magra

​Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Via libera del ministero dei Trasporti alle agevolazioni sul pedaggio autostradale per la tratta della A12 Brugnato – La Spezia Santo Stefano Magra, in entrambe le direzioni. Una misura richiesta a Salt da Regione Liguria e Provincia della Spezia, che verrà applicata nei giorni di chiusura del ponte ​lungo la strada provinciale SP 566 tra Brugnato e Borghetto Vara. Le agevolazioni sono destinate a residenti o domiciliati nei comuni di Brugnato, Rocchetta Vara, Zignago, Sesta Godano, Varese Ligure, Maissana e Carro, o ​ad aziende con sedi nei comuni indicati.

Tali azioni si sono rese necessarie in quanto, per motivi di sicurezza, il ponte deve essere chiuso al traffico in caso di superamento dei livelli di piena del Vara. Inoltre, l’infrastruttura è al centro di un programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza gestito dalla Provincia della Spezia che, in alcune fasi delle lavorazioni, potrebbe rendere necessaria la chiusura al transito.​

