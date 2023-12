Calcio, Albenga. Santi Cosenza: “Ingressi in società? Tanti si sono avvicinati. Non ho bisogno d’aiuto ma di persone che sposino il progetto”

Albenga. Dopo le dimissioni di Fossati, in casa bianconera sono giorni di attesa per conoscere le mosse della società tra panchina, mercato ed eventuale organizzazione interna.

Il presidente Santi Cosenza, intanto fa un primo punto sulla situazione allenatore: “La scelta è importante quindi vogliamo scegliere con grande occuratezza. La promozione di Marzano? Lo stimo molto ma sarebbe stata una soluzione da traghettatore. Rimane l’allenatore della Juniores che sta facendo un ottimo lavoro. Nella nostra lista ci sono 3/4 profili per sostituire Fossati”.

Poi ecco le prime mosse sulla rosa dell’Albenga. Cosenza annuncia la rescissione contrattuale con Esposito e Masetti e, al contempo, la permanenza in bianconero del capitano Venneri. “Rimarrà anche invariata l’ossatura della squadra – aggiunge il presidente -. Ci stiamo muovendo per due giocatori offensivi, un braccetto di sinistra e una mezz’ala di sinistra. Esposito e Masetti mi hanno ringraziato ma non se la sono sentita di proseguire”.

