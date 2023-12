Camogli: al ‘Sociale’ va in scena il Disney Musical Fantasy

Dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli

Venerdì 29 dicembre, alle ore 21.00 – in attesa di festeggiare il Capodanno a teatro all’interno di uno spettacolo con possibilità di apericena che è già sold out da settimane – il Teatro Sociale di Camogli presenta un evento fuori Stagione adatto al clima delle feste natalizie, soprattutto per i bambini: Disney Musical Fantasy, uno spettacolo di danza e musica dal vivo basato sulle canzoni più celebri dei film targati Walt Disney, curato, per la direzione artistica, da Susanna Tagliapietra.

» leggi tutto su www.levantenews.it