Camogli: trenta giovani alla cena dei settantenni

Una trentina di aitanti camogliesi si sono riuniti per festeggiare i loro settant’anni. Ne dimostrano tutti almeno dieci di meno, segno che la mezza età si allunga, migliorando la qualità della vita e aiutando il fisico a mantenersi giovane. Molti di loro sono ancora in attività con ottimi risultati. La cena al ristorante “Sette pance”. Tra un piatto e l’altro, la conversazione si arricchisce di ricordi della fanciullezza e dell’età adolescenziale. Di particolari ormai lontani nel ricordo di un paese che ha mantenuto la sua bellezza pur adeguandosi alle alle esigenze di un’economia turistica. Tutti contenti di avere raggiunto in ottima, invidiabile forma il traguardo dei settant’anni. Arrivederci ancora per qualche decennio, per brindare alla vita.

