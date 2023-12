Castagnabuona festeggia il Natale con canti tipici “itineranti”

Varazze. Sabato 23 dicembre a Castagnabuona la Confraternita San Rocco e Nostra Signora della Croce organizza un pomeriggio di festa. Dalle ore 14:30 circa si percorreranno le borgate della frazione con i bambini dell’Azione Cattolica Ragazzi della Parrocchia Santi Nazario e Celso, eseguendo canti di Natale, facendo visita agli anziani e portando loro gli auguri per le festività. Arrivati in piazza, in collaborazione con la locale società di mutuo soccorso ci sarà una merenda per attendere l’arrivo di Babbo Natale, che porterà doni ai bambini.

Domenica 24 dicembre alle ore 21 nell’Oratorio San Rocco sarà celebrata la messa della vigilia di Natale. Nelle domeniche e nei giorni festivi, esclusa la mattina di Natale, la celebrazione eucaristica sarà celebrata alle 9. Inoltre la confraternita invita a visitare il presepe allestito nell’oratorio e aperto al pubblico nei giorni festivi con orario continuato alle 9 alle 18:30 e nei feriali contattando i numeri di telefono 3492880216 e 335816609 oppure scrivendo un’e-mail a sanroccocastagnabuona@gmail.com.

» leggi tutto su www.ivg.it