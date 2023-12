Genova. Ancora un’anziana raggirata da un truffatore che ha fatto leva sugli affetti più cari per farsi consegnare soldi e gioielli.

Questa volta la vittima è una donna di 95 anni residente a Castelletto, agganciata con una tecnica ormai purtroppo rodata: una telefonata in cui uno sconosciuto si è presentato come appartenente alle forze dell’ordine e le ha detto che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Quindi ha chiesto all’anziano donna denaro per aiutarlo.

