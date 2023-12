“Chi presiede la Consulta di Sarzanello utilizza il proprio ruolo per mettere in sordina le critiche all’Amministrazione”

“La vicenda dell’antenna di 30 metri spuntata come un fungo a Sarzanello è incredibile. Un comitato popolare spontaneo e un consigliere comunale di opposizione avevano denunciato le condotte di chi presiede la locale Consulta territoriale e utilizza il proprio ruolo per mettere la sordina alle diffuse critiche verso una scelta dell’Amministrazione – quella della megantenna nel quartiere appunto – alla quale è contraria la maggior parte dei cittadini di Sarzanello. Non lo avessero mai fatto!

Quel comitato spontaneo e quel consigliere ‘riottosi’ sono stati messi alla berlina.

Ma ciò che sgomenta ed inquieta è che quegli sgangherati attacchi pubblici al comitato e le offensive reprimende a quel consigliere comunale, critici verso la giunta Ponzanelli e verso la presidente della Consulta, non arrivano dai partiti della destra, da una loro sezione locale o da uno o più componenti della Consulta, ma risulterebbero formulate “dalla Consulta” di Sarzanello come tale, nella sua intierezza, ovvero da un organo collegiale consultivo minore, a suo modo ‘istituzionale’, che dovrebbe rappresenta l’intera popolazione del quartiere, compresi i componenti del comitato spontaneo contrario all’antenna, e non distribuire scomuniche a chi critica il palazzo.

È infatti assodato che almeno due dei sette componenti della Consulta di Sarzanello (ovviamente contrari all’antenna) non ne sapevano nulla, non sono stati consultati né sulla vicenda dell’antenna né tantomeno su quel documento pur pubblicato a nome della Consulta stessa di cui essi fanno parte.

E allora forse non è un caso se la megantenna è spuntata come un fungo proprio a Sarzanello, dove c’è l’unica fra le nove consulte territoriali sarzanesi (insieme a Trinità) in cui il goffo tentativo della Destra – nel novembre del 2022 – di ‘normalizzarle’ tutte con un’intensa ‘campagna acquisti’ ha avuto successo…”. Paolo Bufano – ex consigliere comunale

