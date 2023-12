Crédit Agricole Italia e Confagricoltura, sottoscritto aggiornamento piano programmatico 2024-25

Crédit Agricole Italia e Confagricoltura oggi a Milano hanno sottoscritto un aggiornamento del piano programmatico per il biennio 2024-2025, che riguarderà in particolare la transizione energetica, l’innovazione digitale ed il supporto al passaggio generazionale per i giovani agricoltori.

Le due realtà proseguono inoltre nella loro formula di collaborazione comune, che prevede quattro diversi assi di intervento su cui lavorare in maniera congiunta: sviluppo finanziamenti a supporto

dell’agricoltura e per le emergenze sanitarie; digitalizzazione servizi e supporto ai giovani agricoltori; transizione energetica e Pnrr; pegno rotativo su prodotti Dop e Igp.

Con l’intento di confermare la partnership, banca e confederazione hanno oggi rafforzato il loro storico legame in termini di comunicazione ed eventi congiunti (fiere, incontri sul territorio),

continuando altresì a garantire un supporto a favore dei soci e delle strutture territoriali di Confagricoltura.

“Insieme a Confagricoltura oggi proseguiamo un percorso comune, che nasce anzitutto dall’ascolto

delle esigenze del tessuto economico-produttivo e dall’attenzione per i territori – ha commentato

Vittorio Ratto, vice direttore generale Retail e Digital di Crédit Agricole in Italia –. Come Crédit

Agricole Italia intendiamo continuare ad accompagnare l’agricoltura italiana ed europea attraverso

una serie di iniziative e prodotti di credito dedicati a tutte le filiere. In particolare ci impegniamo

concretamente nel sostegno di progetti orientati all’innovazione ed alla transizione energetica.”

“Oggi rinnoviamo l’accordo con Crédit Agricole nel segno del perseguimento comune della crescita

e dello sviluppo delle nostre aziende – ha dichiarato Annamaria Barrile, direttore generale di

Confagricoltura -. Un piano programmatico per il biennio 2024/2025 teso al rafforzamento

dell’impegno nella transizione energetica, nell’innovazione e nel favorire la presenza di giovani

agricoltori nel settore primario. Confagricoltura, pur mantenendo un forte radicamento nella

tradizione, ha sempre guardato alla ricerca, all’innovazione, al digitale, consapevole che,

diversamente, il futuro sarebbe pregiudicato. Insieme faremo un pezzo di strada importante in questa direzione”.

L’articolo Crédit Agricole Italia e Confagricoltura, sottoscritto aggiornamento piano programmatico 2024-25 proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com