Fontanabuona: concorso presepi, domani si inizia

Da Renato Lagomarsino, Lascito Cuneo

Tutto pronto per il concorso “Presepi in Fontanabuona”. Domani (domenica 24), con un giorno di anticipo rispetto agli scorsi anni, si parte. Tre presepi dei ventisei in lizza, più i quattro “messaggeri”, sono già stati inaugurati l’8 dicembre o domenica 10: Paggi, nell’antico frantoio, Piandeiratti, del tutto nuovo per l’intervento di Fabio Galli, e Roccatagliata, dove ogni anno si manifesta la capacità creativa dei componenti del Gruppo Storico. Un solo presepe, quello di Tasso, nella chiesa di Santa Margherita, sarà visitabile dal 26.

Nei depliant stampati per l’occasione c’è una cartina stilizzata con l’indicazione delle località dove sono stati realizzati i presepi e le strade per raggiungerli. Può essere una buona guida per chi si accinge a fare il tradizionale tour in Fontanabuona e in quelle aree esterne che un tempo facevano parte della Comunità Montana, nei comuni di Bargagli, Avegno, Leivi e Cogorno.

