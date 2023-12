Giunta Ponzanelli programma il prossimo biennio, opposizione: “Sagra delle buone intenzioni”

Recupero dell’evasione, alienazioni, nuove telecamere e assunzioni a palazzo Roderio. Nella seduta consiliare di ieri gli assessori della giunta Ponzanelli hanno illustrato i contenuti del Documento Unico di Programmazione per il prossimo biennio poi approvato dopo una lunga discussione in una seduta iniziata nel ricordo del consigliere regionale Sauro Manucci mancato improvvisamente due giorni fa.

Nella sua relazione il vicesindaco Rampi ha puntato l’attenzione su nuove alienazioni con le quali il Comune proverà a cedere immobili più volte messi all’asta senza successo provando però a mettere in vendita anche le volumetrie degli stessi. “Per quanto riguarda il bilancio – ha osservato – l’obiettivo è quello di renderlo ancora più proseguendo con il recupero dall’evasione grazie ad un’accurata azione che nel 2022 ha permesso di ottenere 2,7 milioni”. L’assessore Torri ha invece evidenziato il calo dei reati negli ultimi cinque anni “anche grazie all’implementazione della videosorveglianza che oggi è arrivata a 128 dispositivi e alla presenza della Polizia Locale oltre alla stretta collaborazione con le Forze dell’ordine”. Di “un salto di qualità sul personale e di una revisione strutturale del Comune tramite una proficua collaborazione con le sigle sindacali” ha parlato invece l’assessore Ponzanelli. “Per quanto riguarda il fabbisogno dell’ente – ha detto – stiamo cercando di dare risposte concrete con un investimento di 300mila euro per venti assunzioni in più, alcune delle quali hanno già avuto esecuzione. Per quanto riguarda il decoro urbano nel 2024 avremo un ufficio e una persona dedicata”. Corposo infine il programma annunciato da Viola: “Le assistenti sociali arriveranno a cinque unità e a breve avremo una nuova risorsa anche per l’Ufficio Casa mentre sarà presto pubblicata anche la graduatoria prevista per gli alloggi dei Palazzi Botta. Per quanto riguarda gli anziani attueremo il progetto di “Tele assistenza” che permetterà di stargli vicino così come con gli stranieri grazie alle associazioni che li rappresentano e ai mediatori culturali. Il nostro obiettivo è quello di far diventare Sarzana città “amica degli bambini e degli adolescenti” secondo le linee guida Unicef. Infine per quanto riguarda i disabili a breve sarà attuato il Peba”.

Direttive che sono state applaudite e sostenute dai banchi della maggioranza mentre dall’opposizione Casini ha criticato l’eccessivo ricorso ai mutui mentre Ricci (Pd) ha criticato: “Sulla sicurezza non c’è una sola parola su prevenzione sociale e interventi per contrastare determinati fenomeni. Volete solo punire, sorvegliare e reprimere. Non esiste un piano della viabilità e i pannelli fotovoltaici delle scuole non bastano per avere energia pulita”. Tonelli (Sarzana Protagonista) ha stigmatizzato “il silenzio assoluto su sanità e problematiche ambientali” mentre dallo stesso gruppo Guccinelli ha definito il documento “la sagra delle buone intenzioni” sottolineando “la scarsa attenzione al tema della programmazione”. “Su gestione ordinaria e decoro siete in forte ritardo, in particolare nelle frazioni ma anche in centro – ha affermato Musetti (Pd) – così come per l’illuminazione pubblica che crea problemi di sicurezza”.

“Il Dup non è soltanto un documento amministrativo finanziario di grandissima importanza – ha risposto il sindaco Ponzanelli – ma quello che rispecchia la visione di una città, di un ente e di un’amministrazione e questo non nasce oggi ma cinque anni quando spiegavamo che quella programmazione era legata a una visione di città per i prossimi vent’anni. È frutto della coerenza con la quale ci siamo presentati alla città con una proposta di cambiamento che i cittadini hanno premiato. Gli anni che abbiamo davanti ci consentiranno di migliorare ancora e consolidare quei cambiamenti”.

