I convocati per il Cittadella: che emergenza! D’Angelo perde anche Amian

È uno Spezia ‘corto’ quello che domani si presenterà al Tombolato per la sfida contro il Cittadella. Oltre a Salvatore Esposito e Szymon Zurkowski, squalificati, Luca D’Angelo perde anche uno degli elementi imprescindibili della difesa, Kelvin Amian, ko per febbre e che non partirà con la squadra per il veneto. Fuori dalla lista dei convocati, ma per scelta tecnica, Bartlomiej Dragowski, che ha ormai perso il posto da titolare in favore di Jeroen Zoet ed escluso dalla squadra che scenderà in campo domani. Out anche Albin Ekdal, pronto alla rescissione contrattuale e ko per infortunio. Di seguito la lista dei disponibili, tra cui figurano Kouda e Verde, che non sono al 100%.

Portieri: Zoet, Zovko, Mascardi.

Difensori: Elia, Cugnata, Muhl, Gelashvili, Nikolaou, Hristov, Bertola.

Centrocampisti: Pietra, Corradini, Bandinelli, Cassata, Candelari, Lachowicz, Kouda.

Attaccanti: P. Esposito, Cipot, Krollis, Moro, Antonucci, Verde.

