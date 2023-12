I pensionati della Polizia municipale si sono riuniti anche quest’anno: presenti gli ex comandanti Manna e Pagliai

Ieri, come ogni anno, i pensionati della Polizia locale della Spezia si sono riuniti presso il ristorante La Gira per un pranzo che commemora la fondazione del primo comando alla Spezia di quelli che allora, 186 anni fa, si chiamavano Vigili urbani e per trascorrere qualche ora con gli ex colleghi.

All’incontro, organizzato anche quest’anno da Fabio Ratto, hanno preso parte i comandanti Manna e Pagliai, ufficiali e semplici agenti.

Durante la festa sono state proiettate le fotografie di assunti nel corpo che allora aveva sede in via Corridoni. Tra loro era presente anche il ritratto del comandante Scotti primo per quell’incarico nel dopoguerra.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com