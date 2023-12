Milano. Anche la Cgil e una delegazione di lavoratrici e lavoratori savonesi alla manifestazione “Il contratto ci spetta” a Milano questa mattina.

“Sono mesi che governo, ministri e imprese attaccano il diritto di sciopero. Giornate come quella di oggi a Milano sono la miglior risposta con migliaia di lavoratrici e lavoratori in piazza per chiedere di aumentare gli stipendi e diminuire la precarietà”, hanno commentato dalla Cgil Savona.

