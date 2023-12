L’Impronta e Roberto in Corso Cavour per l’ultimo banchetto del 2023

Ultimo banchetto informativo del 2023 per L’Impronta, l’associazione che gestisce il canile municipale della Spezia. L’appuntamento è per domani, sabato 23 dicembre, in Corso Cavour, all’altezza di Piazza Beverini, dalle 16.00 alle 19.30. A far compagnia agli umani, ci sarà il cane Roberto, in cerca di una famiglia; qualche primavera sulle spalle, un occhietto che non funziona più, Roberto è un cagnolone veramente affabile, gioioso, pronto a travolgervi con la sua simpatia e la sua energia (non è però compatibile con altri maschi). Al banchetto di domani sarà anche possibile trovare il calendario 2024 dell’Impronta. Che potete trovare anche:

alla Spezia :

al Canile Municipale via del Monte snc

Nuova Edicola Piazza Beverini Piazza Giulio Beverini, 14

Ottica Meriggioli Via Vittorio Veneto, 71, (Piazza Europa)

Centro Ottico Giacomelli Via S. Cipriano, 19/ 21

Softmania New via Cacace, 3 (affianco ad Asl Via XXIV Maggio)

Il tempio della bellezza Via XXIV Maggio, 180

Miao Bau Galilei, Via Galilei 24

Pet Hit Piazza Enzo Fregosi, 6s

Edicoleria Giulia Corso Nazionale n 151 (Canaletto)

Tabacchino-edicola Salis Daniela Via Sarzana, 926 (Termo)

mAmà tattoo&co. Via Vittorio Veneto 275

Chef a 4 zampe Via Lunigiana, 603

