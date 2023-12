Paesaggio, vicepresidente Piana: “Attivate le nuove misure a valenza ambientale”

Genova. Nelle nuove azioni del Piano Strategico della Pac (PSP) 2023/2027 priorità alle misure a forte valenza ambientale e paesaggistica: è stata approvata in Giunta, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana, l’attivazione degli interventi sull’inerbimento delle colture arboree e sulla tutela di oliveti e vigneti a valenza ambientale e paesaggistica.

“Abbiamo voluto dare un segnale importante sul tema, di concerto con le associazioni di categoria – spiega l’assessore Alessandro Piana – , mentre stiamo chiedendo la rimodulazione delle risorse finanziarie. Il bando si aprirà in seguito alla predisposizione del software di AGEA (l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura), ma era importante dare il via a questo gruppo di azioni per informare i potenziali aderenti, visto che gli impegni decorrono da gennaio anche se le domande chiuderanno il 15 maggio 2024. Questo è lo scopo del provvedimento, con durata quinquennale (dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2028), che fissa le condizioni di ammissibilità e gli impegni specifici per l’attuazione di ogni intervento”.

