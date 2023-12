Palazzo Roderio vieta la vendita notturna per asporto di bevande alcoliche. Sarà così sino a fine gennaio

Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha emanato una serie di disposizioni in materia di sicurezza pubblica diretta al contrasto dell’abuso di alcool nonché della dispersione di contenitori in vetro e metallo nella zona del Centro Storico e dei quartieri di Trinità e Crociata. L’ordinanza diventerà esecutiva a partire dal 23 dicembre 2023 e continuerà fino al 31 gennaio 2024, tenendo conto come “il flusso di persone nel centro cittadino nelle ore serali ha subito negli anni un sensibile incremento, specialmente durante le festività natalizie; nell’area del centro storico, del quartiere Trinità vi sono numerosi pubblici esercizi, circoli privati, esercizi di vicinato di rivendita generi alimentari, nonché attività artigianali di produzione di generi alimentari, e sempre più numerose sono le persone che si ritrovano per trascorrere la serata con presenze che si protraggono ben oltre la mezzanotte e che recentemente si sono riscontrati elementi di criticità sotto il profilo del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, della sicurezza e del decoro urbano, con ripetute violazioni delle norme corrispondenti, del codice penale, delle norme del TULPS e delle disposizioni del Codice della Strada, nonché situazioni d’intralcio alla circolazione pubblica e di offesa alla sicurezza ed al decoro urbano: quali risse, diverbi, danneggiamenti, ubriachezza molesta, guida in stato d’ebbrezza, somministrazione di alcolici a minori anche con pregiudizi sanitari imbrattamenti di edifici, lordatura del suolo, abbandono di bottiglie e frantumazione delle stesse e che le cronache hanno recentemente documentato fenomeni di violenze tra gruppi di persone che hanno utilizzato, tra le altre cose, contenitori in vetro quali oggetti atti ad offendere e che tali gruppi sono risultati gravitare in prossimità di attività dove gli stessi possono reperire bevande alcoliche e che, in tali circostanze, assume particolare rilievo il fenomeno del consumo e dell’abbandono dopo l’uso di contenitori di bevande in vetro e metallo, che spesso per cause varie finiscono per essere rotti e lasciati sparsi al suolo, arrecando pregiudizio alla sicurezza dei passanti e al decoro cittadino, rendendo oltremodo onerose e difficili le operazioni di pulizia da parte del personale addetto al servizio; cittadini, singoli e associati in comitati zonali e/o portatori di interessi specifici e diffusi in materia, hanno rappresentato, anche recentemente, in particolare, all’Amministrazione Comunale il sussistere di problematiche inerenti alla necessaria tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nelle zone del centro e dei quartieri di Trinità e Crociata…”

Tutte le strade e le piazze coinvolte dai divieti. Nell’area così delimitata da Via Mazzini, Via Landinelli, Via Cicala, Via Bonaparte, Via dei Fondachi, Via dei Giardini, Vicolo Bonicella, Piazza Garibaldi, Via Sotto gli Uffizi, Via Torrione Testaforte, Via Luigi Neri, Viale Mazzini, Piazza Cesare Battisti, Scalinata Tina Lagostena, Via Cittadella, Vicolo Ivani, Piazza Firmafede, Via Dietro il Teatro, Piazza Niccolò V, Via Castruccio, Via Cattani, Via Fiasella, Via Mascardi, Piazza Cittadella, Piazza Baden Powell, Via Torrione Stella Sud, Via Paci, Via San Francesco, Piazza Don Ricchetti, Via della Croce, Via Torrione San Francesco, Piazza Capolicchio, Piazza Matteotti, Via Torrione Stella Nord, ex Area Cabano, Via Bertoloni, Via Marconi, Via Gramsci, Via Torrione Genonovese, Piazza Luni, Piazza De Andrè, Via Dogana Vecchia, Via Cisa, Viale Dante Alighieri, Viale della Pace, Via Gori, Piazza San Giorgio, Piazza Martiri, Via Sobborgo Spina, Via Sobborgo Emiliano, Piazza Vittorio Veneto, Via Marinai d’Italia, Viale XXI Luglio, Piazza Jurgens, Via XX Settembre, Via Garbusi, Via Cadorna, Via Picedi, Via Muccini, Via Emiliana, Via Lucri, Via Ronzano, Via 4 Novembre, Via Paganino, Piazza Avis, Via privata Giorgi, ex area Giorgi, via Trinità, Piazza Caduti di Via Fani, Via Aldo Moro, Via Pecorina primo tratto, Via del Murello, Via Marina, Via Chiavica a Via Mazzincollo, divieto dalle 21 alle 6 della la vendita per asporto effettuata in qualsiasi forma e modalità di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro e di metallo. E’ altresì vietata dalle 21 alle 6, nelle aree pubbliche ricomprese nella sopra citata delimitazione di zona, la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro e metallo. Per le predette finalità i titolari o gestori delle attività commerciali, dei pubblici esercizi, dei circoli privati e degli esercizi artigianali ricompresi nell’area anzi indicata, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo.



No all’asporto di bevande durante la notte, consentito il consumo sul posto. Palazzo Roderio specifica poi che è consentita la somministrazione e il consumo sul posto di bevande alcoliche e bevande in contenitori di vetro e metallo all’interno di pubblici esercizi, di esercizi artigianali, di circoli privati autorizzati, comprese le aree e gli spazi pertinenziali anche se temporaneamente autorizzati. Per le attività ambulanti la somministrazione è consentita esclusivamente negli spazi concessionati.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com