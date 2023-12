Porto, pace fatta per il servizio “carosello”: Hannibal assumerà tutti i 115 dipendenti in uscita da Sealog

Cinquanta doni da scartare per un Natale più sereno e per guardare senza ostacoli all’orizzonte di un anno migliore. Questo il risvolto natalizio dell’incontro che si è svolto oggi tra il presidente dell’Autorità di sistema portuale Mario Sommariva, i rappresentanti delle aziende Hannibal, consorzio Asterix, Sealog, Lsct e delle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per dirimere la questione relativa all’assunzione di 50 lavoratori nell’ambito della reinternalizzazione del servizio di trasporto e movimentazione container da parte della società del gruppo Contship.

Nel corso della riunione, convocata nella giornata di ieri dal numero uno di Via del Molo, i portavoce di Hannibal ha confermato quanto preannunciato ieri alle parti sociali, ovvero la decisione di procedere all’assunzione di tutti i 115 dipendenti di Sealog, anche i 50 che in precedenza erano stati esclusi perché le mansioni ricoperte sino a oggi non sono state ritenute collegate direttamente al servizio “carosello”, ovvero alla movimentazione dei contenitori.

Nello specifico i lavoratori che ancora non sono stati contattati dall’azienda saranno convocati tra il 28 e il 29 dicembre per firmati i contratti di assunzione con Hannibal che scatteranno a partire dal 1° gennaio.

Dopo una giornata di tensione, quindi, i cocci sono stati ricomposti e il porto spezzino si avvia a chiudere un anno davvero difficile e ricco di avvenimenti con l’ennesimo problema messo alle spalle e la speranza che non ce ne siano dietro l’angolo, sia per questioni locali che per congiunture legate alla geopolitica internazionale.

Tutte le parti si sono dette soddisfatte al termine dell’incontro sia per l’esito che per le capacità di gestione messe immediatamente in campo dall’Autorità di sistema portuale.

“Non è stato semplice comporre i differenti interessi – dichiara a CDS il presidente Sommariva – ma il mio appello al senso di responsabilità è stato accolto e possiamo dire di aver raggiunto risultati importanti. Il primo è la tutela dell’occupazione di 115 lavoratori e della serenità di altrettante famiglie, un tema che stava a cuore a tutti e che è da distinguere da altre questioni di stampo industriale rimaste irrisolte e che le aziende dovranno risolvere tra loro in autonomia. L’altro argomento trattato è stato quella della sicurezza: Lsct ha confermato l’impegno per proseguire nella messa in sicurezza secondo il Piano delle manutenzioni ed è stato deciso che a gennaio si riunirà il tavolo del settore igiene e sicurezza per fare nuovamente il punto della situazione”.

