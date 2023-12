Rapallo: “ArteinMusica”, gli appuntamenti

Dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica”

Il secondo appuntamento della rassegna ArteinMusica, giunta alla sedicesima edizione, è per il il giorno di S. Stefano. Martedì 26 dicembre l’Oratorio dei Bianchi (ore 16.30) di Rapallo ospita l’esibizione del duo formato dal mezzosoprano Martina Debbia e dall’organista Stefano Pellini. Martina Debbia, diplomata all’Istituto Superiore di Studi Musicali “A. Peri” di Reggio Emilia, nel maggio del 2014 riceve il premio “Giovani promesse” dall’ Associazione Nazionale “Veterani dello Sport”, avendo ideato il progetto “Musicabile” per favorire l’insegnamento musicale alle persone disabili in ambiente accademico. Dal 2019 è Docente di Discipline Musicali nella scuola secondaria di I grado della provincia di Modena. È membro del Comitato Scientifico della Fondazione Teatro Carani di Sassuolo (Mo). Stefano Pellini, diplomato in Organo a Modena con il massimo dei voti, ha inaugurato restauri di importanti organi storici, nonché strumenti di nuova concezione, è titolare dello storico organo cinquecentesco della Chiesa di S. Maria delle Assi in Modena – al quale ha dedicato il CD “Organ music around Via Aemilia” – e dal 2022 è organista della cattedrale modenese.

