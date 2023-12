Sampdoria vs Feralpisalò, Pirlo suona la carica: “È il momento di accelerare, i regali li abbiamo già fatti”

Domani alle 16,15 contro sfida alla Feralpisalò. Boxing day (Santo Stefano) contro il Bari alle 20,30. Due partite in casa per continuare la corsa verso l’ottavo posto, che significa playoff. Posizione che dista cinque punti, sarebbero tre senza penalità. Imperativo non abbassare la guardia per evitare bruschi scivoloni come contro il Brescia.

“Saranno due partite importanti e fondamentali – esordisce Andrea Pirlo . Pensiamo a quella di domani. Loro vengono da un grandissimo risultato, la vittoria 1 a 0 contro la Cremonese, e avranno grande entusiasmo come lo avremo noi. Non dobbiamo abbassare la concentrazione, non è tempo di fare regali: ne abbiamo fatti in passato. Ora è il momento di accelerare e di fare punti”.

