‘Santa’: bimbo ucraino e bimba russa leggono la poesia “Sotto le bombe” (1)

Il Presepe dell’oratorio di Sant’Erasmo a Santa Margherita Ligure è stato inaugurato con una toccante cerimonia, cui hanno partecipato una quindicina di bambini del catechismo, le loro insegnanti e le famiglie: più molti fedeli appartenenti alla parrocchia di San Giacomo di Corte. In tutto c’erano più di cento persone. L’appuntamento era alle 17 di venerdì 22 dicembre. A condurre la cerimonia è stato Andrea Delpino, priore della confraternita di Sant’Erasmo. Per l’amministrazione comunale erano presenti il vicesindaco Emanuele Cozzio e l’assessore alla scuola Beatrice Tassara. I bambini hanno letto ciascuno una frase di una poesia fatta in classe e un verso di una preghiera, accendendo una candela ciascuno. Wladi, un bambino ucraino, e Masha (Maria), una bambina russa, hanno recitato la poesia “Natale sotto le bombe” : ciascuno nella sua lingua ma insieme, facendo riferimento proprio alla guerra che sta separando i due popoli. Masha ha poi suonato e cantato “Tu scendi dalle stelle” all’antico organo dell’oratorio.

Delpino ha descritto il Presepe di quest’anno. “E’ una ricostruzione storicamente accurata di come era Santa Margherita nel ‘600, quando i tre rioni di Corte, San Giacomo e Santa Margherita erano separati – ha spiegato – Un folto gruppo di catechisti ha lavorato ogni giorno per quasi due mesi, per realizzarlo”. Al termine è stato sollevato il telo che copriva il presepe alla vista, e tutti i bambini sono subito accorsi a vederlo.

» leggi tutto su www.levantenews.it