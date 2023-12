Il prefetto Maria Luisa Inversini ha accolto al Palazzo del Governo il sindaco della Spezia, i presidenti delle associazioni di categoria e i segretari provinciali delle organizzazioni sindacali per un cordiale scambio di auguri in vista delle festività natalizie.

“Il prefetto ha rivolto un ringraziamento agli intervenuti per la collaborazione sempre garantita – informa la nota della Prefettura spezzina – e per l’attività in sinergia messa in campo anche quest’anno in favore della collettività spezzina, pur in un periodo caratterizzato ancora dagli effetti della crisi economica e da svariati fattori di incertezza che hanno influito su molti aspetti della vita della comunità. E’ stato rinnovato l’impegno dei partecipanti a proseguire il lavoro di comune collaborazione finalizzato alla crescita del territorio”.

L’articolo Sindaco, associazioni di categoria e sindacati dal prefetto per lo scambio di auguri proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com