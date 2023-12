Tennis, i maestri savonesi Davide Ansaldi e Dionisio Poggi nominati Tecnici Nazionali FITP

Savona/Albenga. L’ingauno Davide Ansaldi ed il savonese Dionisio Poggi hanno ottenuto la prestigiosa qualifica di Tecnico Nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Nella sede romana della Scuola dello Sport di Sport e Salute presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa, al termine della discussione di una tesi intitolata “Il ruolo della metodologia Sport Vision nel percorso di crescita di un giovane tennista” davanti allo staff federale e dell’ex CONI, hanno ricevuto i diplomi di Tecnico Nazionale FITP e Tecnico di IV° livello in collaborazione con Sport e Salute.

Solo loro due i liguri con le credenziali di accesso e presenti nel corso di due anni organizzato dalla FITP.

Un percorso durato due anni, ma che in realtà dovrebbe comprendere tutto il tempo occorso dalla primissima qualifica federale sino alla “vetta”, ovvero 24 anni per Poggi, classe 1979, e 16 per Ansaldi, classe 1986.

